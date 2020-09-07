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«Было бы легче». Черчесов — об идее базового клуба для сборной России

15:10
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об идее создания базового клуба для национальной команды, а также отметил, что надеется на большее представительство российских игроков в Европе.

— Наверное, было бы легче, если бы были блоки из одного клуба. Ими легче управлять, — сказал Черчесов в интервью на телеканале «Россия 24». — В конце концов, мы же сборная России — все клубы практически представлены. Сегодня такая ситуация, из которой нужно исходить.

Дай бог, еще кто-то уедет (в Европу). Мы будем только рады, если наши футболисты будут выступать в ведущих европейских лигах.

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