Булыкин: «Если бы я руководил РФС, дал бы сейчас отдохнуть ребятам из сборной»

Экс-игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ сборной Пакистана провести товарищеский матч с Россией.

«Многие [игроки] перегружены, сейчас как раз появилось время залечить травмы и подготовиться к оставшимся матчам первой части сезона. Если бы я был одним из руководителей РФС — дал бы отдохнуть ребятам из сборной. Раз нет соперников, то и смысла собираться сейчас нет. А вот во время ноябрьских сборов посмотрим, что к чему», — сказал Булыкин «СЭ».

5 октября медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал и глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария отказали России в проведении товарищеской встречи в октябре. Представители обеих стран предложили провести этот матч в ноябре.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Матвей Михалев