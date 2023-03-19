Булыкин — о повреждениях Миранчука и Головина: «Не вижу ничего странного»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о травмах полузащитника «Торино» Александра Головина и хавбека «Монако» Алексея Миранчука перед товарищескими матчами сборной России.

«Не вижу ничего странного. Сами футболисты и тренерский штаб определяют, что нужно игрокам в данный момент: сыграть или восстановиться. Это решают футболисты, если они сказали, что у них есть микротравмы, то это правда. Потому что давно Миранчук и Головин не были в сборной и с удовольствием бы приехали. Видимо, у них реально какие-то травмы, которые не позволят сыграть им в матчах за сборную», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Булыкина.

Миранчук и Головин были включены в окончательный состав сборной России на мартовские сборы. Однако 18 марта стало известно о том, что оба игрока получили повреждения, срок восстановления от которых примерно равен сбору национальной команды.