Булыкин высказался о потенциальных матчах сборной России с командами из Азии и Африки

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о потенциальных товарищеских матчах сборной России с представителями Азии и Африки.

«РФС занимается этим вопросом. Не знаю, как насчет топ-соперников, но хочется, чтобы наша сборная играла с хорошими командами, не теряла навыков и темпа. Хотелось бы, чтобы они радовали болельщиков своей игрой и победами», — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина.

Ранее РФС опубликовал календарный план мероприятий на 2025 год, в котором указаны товарищеские матчи в Азии и Африке.