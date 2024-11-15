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Сегодня, 16:57

Булыкин — о Дзюбе: «В сборной должны быть лучшие. Она не для рекордов»

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» желание нападающего «Акрона» Артема Дзюбы вернуться в национальную команду ради установления рекорда по количеству голов.

«Я бы по поводу приглашения Дзюбы в сборную разговаривал с РФС. Сборная — это лицо страны. Здесь нужно все взвешивать, важно не вызвать критику со стороны общественности. У многих есть свои личные рекорды — и что, теперь всех в сборную приглашать? В национальной команде должны быть самые готовые, самые перспективные, самые лучшие. Не для рекордов она», — сказал Булыкин «СЭ».

36-летний Дзюба делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым (по 30 голов).

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Дарик Агаларов

Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
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