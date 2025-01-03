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Булыкин рассказал, что ему хотелось бы, чтобы в 2025 году российские клубы допустили до еврокубков

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от наступившего 2025 года.

«Мне очень хотелось бы, чтобы в 2025 году российские клубы допустили до европейских кубков. Это было бы большим подарком для всех футбольных болельщиков. В случае возвращения команд в РПЛ станет больше интриги за счет борьбы за места в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Все мы очень соскучились по выступлениям на международной арене и по международным матчам, которые способствует прогрессу всего отечественного футбола», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
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