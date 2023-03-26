Булыкин — о победе сборной России над Ираком: «В первом тайме было ужасно, грубейшие ошибки»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру сборной России в матче с Ираком (2:0).

«Как оценю игру в линии защиты и атаки? В первом тайме было ужасно, и ошибки грубейшие в передачах в обороне, и за спину пускали. А во втором тайме нормально уже — перевели игру на другую половину поля, и были хорошие атакующие действия, забили два гола. Молодцы, что выиграли и сделали праздник для всех болельщиков российского футбола», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Победу сборной России принесли голы Антона Миранчука и Сергея Пиняева. Оба мяча были забиты во втором тайме встречи.