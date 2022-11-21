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Булыкин — о матчах России: «Правильнее было бы вначале выиграть, а уже потом экспериментировать с составом»

Булыкин прокомментировал ничейные матчи сборной России
Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что национальная команда сыграла два товарищеских матча, не забив ни одного гола.

«Конечно, такие матчи нельзя назвать бессмысленными. Другой вопрос, что они закончились нулевыми ничьими. А правильнее было бы вначале выиграть, а уже потом экспериментировать с составом. Такие встречи нужно проводить, чтобы порадовать болельщиков, которые объединяются для поддержки нашей команды. И для самих футболистов это хорошо. Некоторые попробовали себя в роли игроков сборной, часть из них — будущее нашей национальной команды», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Товарищеские матчи сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном завершились со счетом 0:0.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10446110-bulykin-otreagiroval-na-slova-feduna-o-tom-chto-tovarischeskie-matchi-sbornoj-rossii-bessmyslenny.html

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