Булыкин: «Пусть игра с Сербией будет и не официальная, но все равно очень серьезная в футбольном плане»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что товарищеский матч между сборными России и Сербии вызовет большой ажиотаж.

«На какой результат рассчитывать? Все будет от того, какой состав пригласил Карпин, кого выберет на игру. Все захотят сыграть против такой сборной, будут мотивированы, плюс соберется полный стадион — пусть эта игра и не официальная, но все равно очень серьезная в футбольном плане. Думаю, что все проявят себя хорошо, нас ожидает интересное противостояние», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо». Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.