Булыкин поделился мнением о предстоящем матче с Сирией

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о товарищеском матче национальной команды против Сирии.

«Понятно, что против Сирии будет совершенно другой матч, но я также жду победы сборной России. Все-таки Бруней — очень слабая сборная, и матч это показал. С Сирией жду интересной игры, все-таки уровень сирийцев повыше. Не думаю, что мы увидим разгром в этом матче», — сказал Булыкин изданию «РБ Спорт».

Товарищеский матч с командой Сирии состоится в Волгограде сегодня, 19 ноября. Встреча начнется в 19.30 мск.

15 ноября сборная России обыграла Бруней в Краснодаре со счетом 11:0.