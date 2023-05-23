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Булыкин назвал сроки возвращения сборной России к официальным международным матчам

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о сроках возвращения сборной России к официальным международным матчам.

«Я думаю, что как минимум через год сборная России вернется к официальным матчам. А товарищеские матчи можно проводить с теми командами, которые готовы с нами играть и считают, что спорт вне политики. Какая у футболистов будет мотивация? Мотивации у игроков будет достаточно — играть за сборную всегда престижно», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча — против сборной Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/23/20501276.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
Сборная России по футболу
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