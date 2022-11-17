Булыкин надеется, что Карпин даст шанс молодым игрокам сборной проявить себя в товарищеских матчах

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ноябрьских товарищеских матчей национальной команды с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Для меня интересно, как сыграет сборная, интересен ближайший состав, будет ли обновлен рекорд национальной команды по самому юному игроку, вышедшему на поле. Интересно, как наша команда сейчас поживает и хотелось бы насладиться голами и победой нашей сборной. Все-таки за ней следит вся страна и футбол — номер один в России. Я думаю, помимо основных игроков выйдет молодежь, которая через несколько лет будет основой для сборной России», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Сборная России сыграет против команды Таджикистана 17 ноября в Душанбе, а 20 ноября встретится с Узбекистаном в Ташкенте.