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Сегодня, 13:22

Булыкин надеется, что Карпин даст шанс молодым игрокам сборной проявить себя в товарищеских матчах

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ноябрьских товарищеских матчей национальной команды с Таджикистаном и Узбекистаном.

«Для меня интересно, как сыграет сборная, интересен ближайший состав, будет ли обновлен рекорд национальной команды по самому юному игроку, вышедшему на поле. Интересно, как наша команда сейчас поживает и хотелось бы насладиться голами и победой нашей сборной. Все-таки за ней следит вся страна и футбол — номер один в России. Я думаю, помимо основных игроков выйдет молодежь, которая через несколько лет будет основой для сборной России», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Сборная России сыграет против команды Таджикистана 17 ноября в Душанбе, а 20 ноября встретится с Узбекистаном в Ташкенте.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10436792-bulykin-rasskazal-kakoj-rekord-zhdet-ot-tovarischeskogo-matcha-mezhdu-sbornymi-rossiej-i-tadzhikistanom.html
Дмитрий Булыкин
Сборная России по футболу
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