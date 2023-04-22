Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:42

Булыкин хочет, чтобы сборная России сыграла мотивационный турнир

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением насчет отказа сборной России от турнира в Азии.

«Конечно, хотелось бы, чтобы сборная России сыграла какой-нибудь мотивационный турнир, а не товарищеские матчи. Но я думаю, что сейчас уже понимают, что любой товарищеский матч, который будет, нужно выигрывать, нужно приносить радость болельщикам и показывать хорошую игру. В принципе, любая официальная товарищеская игра уже полезна для сборной, для болельщиков сборной. А турнир или нет — это уже решает РФС и главный тренер сборной. Если они решили, что лучше поиграть официальные матчи, значит, так лучше. Самое главное — радовать болельщиков футбола», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-hochetsya-chtoby-sbornaya-rossii-sy-grala-kakoj-nibud-motivatsionny-j-turnir-a-ne-tovarishheskie-matchi/
Дмитрий Булыкин
Футбол
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Захарова ответила на слова главы минобороны ФРГ об ударах ВСУ по России
В Москве погибла вдова советского разведчика Савинцева
Орбан удивился заявлению Столтенберга о необходимости вступления Украины в НАТО
Пригожин заявил о службе сына Пескова в группе «Вагнер»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев: «Клаудиньо выбрал сборную Бразилии, потому что Россия для него — дойная корова»
Новости
RSS RSS
Все новости