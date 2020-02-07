Будут ли новые имена в сборной России на Евро-2020? Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который вместе со своими помощниками побывал в Дохе на Кубке «Париматч Премьер», дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что не исключает появления новых имен в национальной команде на Евро-2020.

— У вас было фактически три разные сборные. Появится ли на Евро-2020 четвертая?

— Желательно, чтобы костяк сохранялся. Но желания часто разбиваются об обстоятельства. Кто-то поменял клуб. Кто-то может быть не в форме. Времени действительно немного, всего четыре контрольных матча. Заново строить новую команду — задача непростая. Лучше в имеющийся костяк приглашать новых футболистов, если они себя проявляют.

— Новых имен не исключаете?

— Сегодня не готов сказать конкретно, но, на мой взгляд, этого никогда нельзя исключать. (Дмитрий Зеленов)

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