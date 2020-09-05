Будут ли изменения в стартовом составе сборной России? Отвечает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, планирует ли он изменения в составе команды после победы над Сербией в 1-м туре Лиги наций (3:1).

— Планируются ли изменения в стартовом составе?

— Пока мы не обсуждали сегодняшнюю тренировку, — цитирует пресс-служба сборной России Черчесова. Перед решением проанализируем занятие и посоветуемся с медицинским штабом, хотя проблем у игроков быть не должно.

Следующий матч сборная России проведет против Венгрии. Встреча состоится в воскресенье, 6 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.