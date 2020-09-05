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Будут ли изменения в стартовом составе сборной России? Отвечает Черчесов

14:47
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, планирует ли он изменения в составе команды после победы над Сербией в 1-м туре Лиги наций (3:1).

— Планируются ли изменения в стартовом составе?

— Пока мы не обсуждали сегодняшнюю тренировку, — цитирует пресс-служба сборной России Черчесова. Перед решением проанализируем занятие и посоветуемся с медицинским штабом, хотя проблем у игроков быть не должно.

Следующий матч сборная России проведет против Венгрии. Встреча состоится в воскресенье, 6 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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