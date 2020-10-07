«Будет шанс — готов помочь сборной». Черышев оценил свое появление в составе на игру со шведами
14:09
Нападающий сборной России Денис Черышев на пресс-конференции перед контрольной встречей против Швеции (8 октября, Москва) признался, что соскучился по команде.
— Соскучился по сборной, — сказал Черышев. — Почти год не приезжал — было проблемно добираться до Москвы. На позитиве работаем. Будет шанс — готов помочь команде.
Три матча? У нас большой состав. Думаю, все готовы выкладываться по полной. Любой будет готов. Надеюсь, все получится, как мы запланировали. (Наталья Юрина)
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