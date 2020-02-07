Будет ли сборная России готовиться к Евро-2020 как к ЧМ-2018? Рассказывает Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который вместе со своими помощниками побывал в Дохе на Кубке «Париматч Премьер», дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что к Евро-2020 команда будет готовиться на несколько дней меньше, чем к ЧМ-2018.

— Когда начнется Евро, все будут вспоминать ЧМ-2018 и сравнивать. А вы?

— Знаете, я мог бы ответить, что думаю только о будущем, но это не совсем верно. Оставить в прошлом чемпионат мира невозможно. Во-первых, вы сейчас спрашиваете об этом. Во-вторых, даже здесь, в Дохе, народ обращает на нас внимание, просит сфотографироваться. В нашем отеле много постояльцев из Саудовской Аравии, чью сборную мы обыграли на ЧМ. В-третьих, и это главное, анализ прошлого обязательно поможет в будущем. Считаю, что направление в подготовке мы тогда выбрали правильное.

— То есть, такой же подход примените и сейчас.

— Со своими нюансами. Даже несколько дней меньше на подготовку — это уже деталь.

— Ждать ли «автобуса» в нашем стартовом матче ЧЕ с Бельгией?

— За последнее время встречались с бельгийцами трижды, в ноябре прошлого года постарались сыграть от себя, исходя из своих возможностей. То, что хотели увидеть — увидели. Выводы сделали. Говорил об этом еще в Петербурге. (Дмитрий Зеленов)

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