"Будь сильным и возвращайся скорее! Мы с тобой!" Сборная России - Черышеву

Сборная России пожелала скорейшего выздоравления форварду "Валенсии" Денису Черышеву. 28-летний россиянин получил повреждение во вчерашнем матче 33-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (2:1) и был заменен на 34-й минуте встречи.

Черышев прошел тесты в понедельник. Они показали, что у нападающего повреждена связочная капсула в правом колене, а также обнаружен перелом плато большеберцовой кости.

- Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев выбыл до конца сезона. ⠀

Игрок получил повреждение в матче против "Бетиса". Медицинское обследование выявило травму капсульно-связочного аппарата правого коленного сустава с переломом верхней части большеберцовой кости. Здоровья, Черышев! Будь сильным и возвращайся скорее! Мы с тобой! – говорится в сообщении пресс-службы команды.

В текущем сезоне Черышев провел 47 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона