Бронза на ЧЕ-2008, но мимо ЧМ-2010. 14 лет назад Хиддинк прибыл в Москву в роли главного тренера сборной России

14 лет назад, 17 июля 2006 года, Гус Хиддинк прибыл в Москву в должности главного тренера сборной России. Он подписал контракт с РФС, вступавший в силу после окончания ЧМ-2006.

Голландский специалист стал первым иностранцем, возглавившим национальную команду. На тот момент ему было 59 лет. Под руководством Хиддинка сборная России завоевала бронзу на Евро-2008, а в рейтинге ФИФА занимала самое высокое место в новейшей истории — шестое.

Российская команда успешно прошла отборочный турнир Евро-2008, выйдя в финальную стадию турнира со второго места в группе: сборная России обыграла дома англичан, но уступила на выезде Израилю и практически лишилась попасть на турнир. Однако гостевая победа сборной Хорватии над Англией позволила российской команде попасть на ЧЕ-2008. Там россияне, преодолели групповой турнир, обыграв Грецию и Швецию, затем в 1/4 финале обыграли сборную Голландии, а потом в полуфинале уступили Испании и завоевали первую бронзу в российской истории.

Однако на ЧМ-2010 в ЮАР сборная России отобраться не смогла, уступив в стыковых матчах сборной Словении, после чего 3 марта 2010 года Хиддинк покинул российскую команду — после встречи с президентом РФС Сергеем Фурсенко стороны пришли к решению не продлевать контракт, который был рассчитан до 30 июня 2010 года.