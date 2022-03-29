Бразильский журналист сообщил, что ФИФА не будет рассматривать исключение РФС на конгрессе 31 марта

Бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил у себя в Twitter, что ФИФА не будет рассматривать исключение или приостановление членства Российского футбольного союза (РФС) в организации.

«ФИФА не рассматривает возможность приостановки или отстранения РФС. Эта тема даже не будет обсуждаться на конгрессе в Дохе. Два источника, очень близких к теме, подтвердили мне это», — написал Алейшо.

Fifa n?o considera nenhuma possibilidade de suspens?o ou exclus?o da Uni?o Russa de Futebol do seu quadro de associados. Tema nem sequer ser? discutido no Congresso de quinta-feira em Doha.



Duas fontes bem pr?ximas ao tema acabaram de me confirmar. — F?bio Aleixo (@fabiopaleixo) March 29, 2022

30 марта в Дохе (Катар) пройдет заседание совета ФИФА, а на следующий день — в четверг, 31 марта, состоится конгресс ФИФА. РФС примет участие в этом мероприятии, российскую делегацию возглавит генеральный секретарь Александр Алаев.