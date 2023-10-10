Братья Миранчуки встретились в расположении сборной России

Братья Миранчуки Алексей и Антон встретились в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

В Telegram-канале пресс-служба сборной выложила фотографии игроков с подпистью: «Привет, Брат».

В последний раз Алексей Миранчук выходил на поле в составе «Аталанты» в матче 6-го тура серии А против «Вероны» (1:0), который прошел 27 сентября.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.