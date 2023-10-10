Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 00:50

Братья Миранчуки встретились в расположении сборной России

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антон и Алексей Миранчуки.
Фото РФС

Братья Миранчуки Алексей и Антон встретились в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

В Telegram-канале пресс-служба сборной выложила фотографии игроков с подпистью: «Привет, Брат».

В последний раз Алексей Миранчук выходил на поле в составе «Аталанты» в матче 6-го тура серии А против «Вероны» (1:0), который прошел 27 сентября.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 19.00 по московскому времени. Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Алексей Миранчук
Антон Миранчук
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Юртайкин перешел в «Трактор», Фатеев продолжит карьеру в ЦСКА
Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира 2034 года
Посол РФ подтвердил смерть гражданина России в Израиле
Расчет «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ под Купянском
Замглавы ХАМАС заявил о готовности к перемирию
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На матч Россия — Камерун продано около 10 тысяч билетов
Новости
RSS RSS
Все новости