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Братья Миранчук, Сафонов и Гладышев вошли в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в июне

Сергей Ярошенко
Антон Миранчук, Алексей Батраков и Матвей Кисляк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи с Нигерией и Белоруссией.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Андрей Лунев («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит»), Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко (все — «Ростов»), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (все — ЦСКА), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Илья Рожков («Рубин»), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат»).

Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов»), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив»), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Никита Кривцов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (все — «Динамо» Москва), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария), Зелимхан Бакаев («Химки»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Николай Комличенко («Ростов»).

6 июня сборная России проведет товарищеский матч против Нигерии на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 20.00. Игра со сборной Белоруссии пройдет 10 июня в Минске.

Футболисты сборной России празднуют гол в&nbsp;ворота Замбии.Россия несокрушима: 44:0 за восемь матчей! Сборная пишет историю, хотя уровень соперников — так себе

В 2025 году россияне одержали победы в товарищеских матчах против Гренады (5:0) и Замбии (5:0).

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