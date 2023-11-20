Божович — о матче с Кубой: «Самое главное, чтобы сборная России сейчас играла»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович поделился мыслями в преддверии товарищеского матча сборной России против Кубы.

«Самое главное, чтобы сборная России сейчас играла. Ничего страшного нет в том, что Куба по рейтингу слабая. Было плохо, они если ни с кем не играли бы, поэтому в такой ситуации надо играть со всеми, с кем возможно будет. Матч с Сербией? Я бы провел этот матч. Для многих сборных игра против России не очень интересна, потому что политика очень коварная вещь. Все испуганы», — цитирует Божовича Metaratings.ru.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.