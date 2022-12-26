Божович о переходе РФС в Азию: «Никакой разницы не будет, ФИФА не позволит участвовать в соревнованиях»

Черногорский тренер Миодраг Божович выразил мнение, что Российскому футбольному союзу (РФС) не следует переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я бы лично не стал выходить из УЕФА, — цитирует Metaratings.ru Божовича. — Ради чего? Никакой разницы для России не будет, потому что ФИФА все равно не позволит участвовать в соревнованиях. Я честно не понимаю, почему РФС хочет перейти в АФК, и не вижу разницы между руководителями ФИФА, УЕФА и АФК — везде люди одинаковые. ФИФА приняла решение забанить Россию, как будто она не даст таких рекомендаций АФК. Я считаю, Россия — больше Европа, чем Азия.

Может ли переход в АФК повлиять на приезд иностранцев? Легионеры играют за деньги, никто не приезжает, потому что любит Россию. Если будут устраивать зарплаты, они будут приезжать. К тому же, если в РПЛ иностранцы себя проявят, то уедут в Европу".

Ранее президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что решение по вопросу выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято во вторник, 27 декабря.