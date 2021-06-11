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Боярский: «Я не думаю, что наша сборная будет замотивирована отомстить болезни на поле за Мостового»

11:50
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Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал замену полузащитника сборной России Андрея Мостового в заявке на Евро-2020 из-за положительного теста на коронавирус.

«Это серьезная потеря. Мостовой — замечательный игрок. Его отсутствие существенно повлияет на сборную. Спица вылетает из колеса, это отразится на всей команде. У Черчесова, наверняка, есть претендент на замену, ведь никто не застрахован от болезни. Это очень неприятно, тем более, перед самым стартом. Это скажется не только на нашей сборной, но и на всем чемпионате Европы. Я не думаю, что наша сборная будет замотивирована отомстить болезни на поле за Мостового», — сказал Боярский «СЭ».

В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева.

(Артем Бухаев)

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