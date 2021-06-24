Боярский отреагировал на попадание Дзюбы в сотню лучших игроков Евро-2020

Народный артист России Михаил Боярский в комментарии «СЭ» отреагировал на попадание форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сто лучших игроков группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Совершенно заслуженно. Артем выполнял большой объем работы. Помимо забитого пенальти, он был очень полезен на поле. Он оттягивает на себя большое количество защитников и является заметной фигурой в нашей сборной. Хорошо, что это заметили иностранные специалисты. Это приятно. Дзюба — лучший футболист в сборной России», — сказал Боярский «СЭ».

Ранее сайт футбольной статистики WhoScored назвал лучших игроков группового турнира Евро-2020 по средней оценке за матч. В топ-100 игроков попали два представителя сборной России. Нападающий Артем Дзюба занимает 84-е место (6,93), а полузащитник Далер Кузяев находится на 91-й строчке (6,90).

Лучшим футболистом является бельгийский полузащитник Кевин Де Брюйне, оценка которого равна 8,84.