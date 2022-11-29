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Сегодня, 16:24

Бородюк считает слухами переход России в Азиатскую конфедерацию

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк считает, что переход России в Азиатскую конфедерацию — это слухи. Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что на ближайшем исполкоме будет рассматриваться возможность перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Переход в Азиатскую конфедерацию? Это какие-то слухи. Что она обсуждается? Когда появится конкретика, тогда можно обсуждать. Глава Российского футбольного союза Александр Дюков сказал, что переход будет обсуждаться на ближайшем исполкоме? Вот сейчас обсудят, какое-то решение будет принято, тогда и поговорим. Но вот эти все слухи...», — цитирует экс-специалиста Legalbet.

Сборная России была отстранена Международной федерацией футбола (ФИФА) от участия в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022. В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.

Источник: https://legalbet.ru/news/borodyuk-nazval-perehod-sbornoj-rossii-v-aziatskuyu/
Александр Бородюк
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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