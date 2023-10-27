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27 октября, 12:15

Борис Игнатьев вспомнил скандальный матч сборной России в 1997 году

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Борис Игнатьев.
Фото Александр Вильф, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил скандальный матч национальной команды в гостях против болгар в 1997 году, из-за поражения и четырех не назначенных пенальти в котором наша команда не попала на ЧМ-1998.

— Вы убеждены, что чех Вацлав Крондл в Болгарии «убивал» вас сознательно?

— Да, считаю, что судейство было предвзятым. Мы тщательно подготовились к матчу. Настрой тоже был что надо — помню, выходили после просмотра клипа под «Батяня, комбат» на установке. И команда была хорошая, и обстановка в ней. Играли гораздо лучше болгар. Их победа случилась только благодаря судейству. Только!

Позже оказался в Карловых Варах и познакомился там с одной женщиной, которая оказалась родственницей Крондла. Она и призналась, что он тогда взял...

— Что взял?

— То, что нечистоплотные люди берут обычно. Еще до матча наши ребята-борцы, которых мы в Болгарии встретили, сказали в день игры: «Мы болгарских борцов знаем, они говорят, что вас сегодня «убьют». Всерьез это не восприняли — мало ли кто что говорит. А потом случилось то, что случилось.

Борис Игнатьев. «Встретились в Аргентине с Агуэро, он хотел перейти в «Динамо». Экс-тренер сборной России раскрыл неизвестные детали громких историй 90-х

Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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