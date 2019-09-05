Борис Игнатьев: «Слышал, что в сборную может вернуться Акинфеев»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев допустил, что вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев может вернуться в национальную команду. Акинфеев ушел из сборной после чемпионата мира-2018. Всего он провел за сборную России с 2004 по 2018 год 111 матчей. Это третий результат в истории после Сергея Игнашевича (127) и Виктора Онопко (109 +4 за сборную СНГ).

— Слышал, в сборную может вернуться Игорь Акинфеев, — цитирует официальный сайт УЕФА Игнатьева. — Возможно, он перевернул страницу, а потом услышал внутренний голос: что-то недописал, еще осталось свободное место! И вдобавок кто-то дает ему ручку: «Допиши». Если Черчесов попросит: «Давай, Игорек, приходи, ты мне очень нужен», Акинфеев, переосмыслив все, примет решение. Может, скажет: «Я еще посостязаюсь, еще переиграю Гильерме». Тренер же зовет не на блины, а для создания здоровой конкуренции.