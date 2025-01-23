Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:10

Борис Игнатьев считает каждый матч сборной России в условиях санкций победой для страны

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о потенциальных матчах команды со сборными стран Азии и Африки.

«Опять же, с кем играть в той же Азии? С Японией — это одно дело, а другое — играть с какими-то островами, мы уже это видели. Самое важное, что мы будем играть. Но главнее тут уровень притязаний, и с кем мы будем соревноваться. Наши ребята получат задания, тренерский состав посмотрит на них. Любая игра — это победа нашей Федерации», — сказал Игнатьев Vprognoze.ru.

В 2024 году сборная России провела 5 товарищеских матчей, одержав победу в каждом из них.

С 2022 года российские команды отстранены от всех турниров ФИФА и УЕФА.

Источник: Vprognoze.ru
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
Читайте также
Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский клуб «Аль-Садд»
Трамп отреагировал на отказ Байдена помиловать самого себя
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
В Белом доме новая первая леди. 7 фактов о Мелании Трамп
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Мизулина обвинила Трампа в кощунстве из-за его высказываний о ВОВ
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Гуляев — о квалификации Олимпиады-2026: «Основная задача — закончить сезон. Говорить о подготовке преждевременно»
Союз конькобежцев России формирует список спортсменов для участия в квалификации Олимпиады-2026
В Госдуме считают, что допуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026 возможен: «Риторика Трампа сыграла роль»
В Госдуме связали пророссийскую риторику главы FIS с приходом Трампа на пост президента США
РБК: Дюков пойдет на выборы главы РФС, несмотря на санкции США
Фетисов — о рассмотрении допуска сборной России на Игры-2026: «Хоккей без флага и гимна возвращаться не должен»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Кубок легенд»-2025 перенесен на сентябрь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости