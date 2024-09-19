Борис Игнатьев — о словах Глушенкова: «Это ни в какие ворота... Сборная — храм божий!»

Бывший главный тренер сборной России и член комитета сборных команд РФС Борис Игнатьев в комментарии «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России и поездке во Вьетнам.

Футболист заявил, что предпочтет тренироваться с «Зенитом», нежели ехать со сборной на матчи во Вьетнаме.

«Это его видение. Не думаю, что мы должны аплодировать за это. Мое мнение: сборная — это храм божий, туда надо рваться! Люди хотят попасть туда, чтобы поднять свой имидж и сделать все возможное, чтобы футбол наш был выше. Для того чтобы будущие дети говорили, что его папа не просто играл в футбол, а был в сборной команде России. Это очень важный момент в жизни.

Другое дело — вызовет ли его Карпин? За эти слова не думаю, что он его не вызовет. Я не хочу его осуждать, но никак не могу поддержать. Потому что у него свое видение, мало ли какие ситуации могут быть, возможно, он не может летать, ему далеко. Но если он заявил, что в сборной не хочет играть — это ни в какие ворота», — сказал Игнатьев «СЭ».

Глушенков травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). У футболиста был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Комментируя свое повреждение, российский игрок сказал, что от ненужной поездки во Вьетнам со сборной России его оберег Бог.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего футболиста 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м.

Александр Абустин