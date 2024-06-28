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Сегодня, 12:15

В комитете сборных команд РФС поддержали продление контракта с Карпиным: «Он ведет корабль верным путем»

В комитете сборных команд РФС поддержали продление контракта с Карпиным
Зарина Халимхонова
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Член комитета сборных команд РФС Борис Игнатьев прокомментировал «СЭ» продление контракта Валерия Карпина с национальной командой. Новое соглашение рассчитано на четыре года, до 2028-го

«Поддерживаю решение. Карпин ведет свой корабль верным путем. И он у него управляемый. Игроки понимают, что он хочет. По последним играм было видно, что идет стабилизация. Карпин уже сам знает, кто в его войске должен присутствовать. Сегодня вопрос о совмещении постов не актуален. Он со своим штабом не особо загружен. У них хватает сил, чтобы управлять и «Ростовом». Если шлюзы откроют, то будет правильно причалить к одному берегу», — сказал Игнатьев «СЭ».

Карпин возглавляет национальную команду с лета 2021 года. С марта 2022 года он совмещает работу в сборной России и «Ростове».

Под руководством Карпина национальная команда провела 18 матчей, в которых одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в одной встрече.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Валерий Карпин
РФС
Сборная России по футболу
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