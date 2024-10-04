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Игнатьев: «Если нет возможности играть, то зачем собираться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию по поводу возможной отмены октябрьского сбора национальной команды.

«Если нет возможности играть, то зачем собираться? Также если нет решения сыграть основной командой с молодежной. В чемпионате России огромное напряжение, матчи идут через два дня на третий, фон усталости накапливается. Так что есть возможность передохнуть, потренироваться в своих клубах, привести себя в порядок. Не то, что даже не дергать игроков, а просто дать возможность привести тренировочный процесс в клубах в порядок», — цитирует Legalbet Игнатьева.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. РФС отменит октябрьский сбор национальной команды, если не будет найден соперник для товарищеского матча
Источник: Legalbet
Футбол
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
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