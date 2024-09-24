Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:43

Большинство членов УЕФА одобрили проведение матчей сборных России U17 на нейтральных полях

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

Президент Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев рассказал о поддержке допуска сборных России до 17 лет к международным соревнованиям.

«Руководством УЕФА было принято решение обсудить вопрос допуска сборных России до 17 лет, изучить, как отнесутся европейские федерации, чтобы принять окончательное решение. Как представитель белорусской стороны, я заявил, что нужно рассматривать возвращение 17-летних ребят, невзирая ни на какие санкции. Если нет авиасообщения, то нужно разрешить играть на нейтральных полях, что будет в принципе нормально, большинство поддержало это. Гораздо больше стран поддержало, единицы были из тех, кто высказывался против или корректно с осторожностью. Но принцип, что футбол вне политики, возымел главенствующую роль», — приводит слова Шерстнева ТАСС.

Игроки молодежной сборной России. Греция предложила УЕФА вернуть молодежные сборные России

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах из-за ситуации на Украине. В сентябре 2023 года исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет, однако в октябре отменил свое решение.

Сборная России по&nbsp;футболу. Вопрос допуска российских сборных обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА

Источник: ТАСС
Молодежная сборная России по футболу
Сборная России по футболу
УЕФА
Читайте также
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Болельщики «Черноморца» во время матча кричали «бандеровцы» в адрес львовских «Карпат»
Родри рискует пропустить остаток сезона из-за разрыва связок
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Буше вернулся, «Авангард» повержен, СКА идеален. Что произошло в КХЛ 23 сентября
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Кириленко — об отстранении российских сборных: «ФИБА очень сильно зависит от МОК»
Россию предложили вернуть на собрании УЕФА. «За» проголосовали шесть ассоциаций
Греция предложила УЕФА вернуть молодежные сборные России
Филатов — о решении ФИДЕ: «Дворкович опасается персональных санкций, а Карлсен раскручивает свой бренд»
ФИДЕ проголосовала за сохранение ограничений для российских шахматистов
Глава Федерации велосипедного спорта России Екимов сомневается в скором изменении статуса российских велосипедистов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости