"Больше не занимайтесь с Миранчуками". Дзюба познакомился с сестрами Авериными

Чемпионки мира по художественной гимнастике, Арина и Дина Аверины, пообщались с нападающим сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Форвард "Зенита" подарил девушкам мяч с автографами игроков национальной команды.

– Это для наших прекрасных чемпионок. Вы – наша гордость. Мы стремимся к вашим победам, – сказал Дзюба. – Кое-кто мне сказал, не помню кто, что вы молодцы, прибавляете, улучшаете результаты. Спасибо вам за поддержку. Нам очень приятно. Видел, как вы занимались с Миранчуками. Больше так не делайте, пожалуйста. Больше не занимайтесь с ними. Очень приятно с вами познакомиться.