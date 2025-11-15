Болельщики «Тура со сборной» задали вопросы Карпину и Тюкавину перед матчем с Чили

Болельщики сборной России на «BetBoom туре со сборной» поселили пресс-конференцию главного тренера национальной команды Валерия Карпина и нападающего Константина Тюкавина в преддверии товарищеского матча против Чили.

Фанаты смогли задать интересующие их вопросы главным действующим лицам. Болельщикам также показали музей на стадионе «Фишт» в Сочи, где рассказали о строительстве арены под Олимпиаду 2014 года, а также о становлении ФК «Сочи».

Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.