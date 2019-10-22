Болельщик возмущался, что Черчесов не вызывает в сборную России Шомуродова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что некий болельщик звонил и возмущался, что он не вызывает в национальную команду лидера гонки бомбардиров РПЛ, форварда «Ростова» Элдора Шомуродова. Нападающий защищает цвета сборной Узбекистана. Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оговорилась, назвав иранского футболиста «Зенита» Сердара Азмуна игроком сборной России.

— Оценили шутку про Азмуна, которого Тина Канделаки записала в сборную России?

— Если бы только Азмуна. Мне ведь недавно звонили и на полном серьезе возмущались тем, что мы не взяли Шомуродова вместо травмированного Смолова.

— А кто звонил?

— Не знаю! Болельщик достал каким-то образом мой номер, позвонил и выдал долгий монолог: ты такой-сякой, не замечаешь талантливого бомбардира, лучшего снайпера. Я все спокойно выслушал и ответил: все правильно вы говорите, но не учитываете главного. При всем уважении вызвать игрока сборной Узбекистана я не смогу. Жаль, не видел лица собеседника, однако пауза у него была гроссмейстерская. Шутки шутками, а эмоции порой часто затмевают разум. (Дмитрий Зеленов, Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Станислава Черчесова здесь