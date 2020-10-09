Сегодня, 9 октября, исполнился ровно 21 год матчу отборочного турнира Евро-2000 Россия — Украина. Игра состоялась в «Лужниках» при 78 тысячах зрителей и завершилась вничью — 1:1.

Счет не устроил россиян — для выхода в финальную стадию Евро им необходима была победа, ничья не оставляла шансов даже на стыки.

На 75-й минуте счет открыл лучший бомбардир сборной России в том отборочном турнире — Валерий Карпин. На 88-й минуте лидер атак украинцев Андрей Шевченко навесил со штрафного, а голкипер россиян Александр Филимонов неудачно поймал мяч и занес его в собственные ворота.

В том отборе россияне проиграли три стартовых игры подряд, после чего в отставку был отправлен Анатолий Бышовец. Пришедший ему на смену Олег Романцев одержал шесть побед подряд, включая знаменитый выездной выигрыш у чемпионов мира сборной Франции (3:2). Игра с Украиной стала единственной потерей очков под руководством Романцева в том отборочном цикле.