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Боль, которая не забылась. В эти минуты Филимонов допустил роковой ляп в матче Россия — Украина

21:45
9 октября 1999 года. Москва. Россия — Украина — 1:1. Александр Панов после матча. Фото Дмитрий Солнцев, -
9 октября 1999 года. Москва. Россия — Украина — 1:1. Александр Панов после матча. Фото Дмитрий Солнцев, -
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Сегодня, 9 октября, исполнился ровно 21 год матчу отборочного турнира Евро-2000 Россия — Украина. Игра состоялась в «Лужниках» при 78 тысячах зрителей и завершилась вничью — 1:1.

Счет не устроил россиян — для выхода в финальную стадию Евро им необходима была победа, ничья не оставляла шансов даже на стыки.

На 75-й минуте счет открыл лучший бомбардир сборной России в том отборочном турнире — Валерий Карпин. На 88-й минуте лидер атак украинцев Андрей Шевченко навесил со штрафного, а голкипер россиян Александр Филимонов неудачно поймал мяч и занес его в собственные ворота.

9&nbsp;октября 1999 года. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 1:1. Александр Филимонов после гола в&nbsp;свои ворота.«Филимонов прошептал: «Извините». Сел, обхватил голову руками и не двигался». История великой игры Россия — Украина

В том отборе россияне проиграли три стартовых игры подряд, после чего в отставку был отправлен Анатолий Бышовец. Пришедший ему на смену Олег Романцев одержал шесть побед подряд, включая знаменитый выездной выигрыш у чемпионов мира сборной Франции (3:2). Игра с Украиной стала единственной потерей очков под руководством Романцева в том отборочном цикле.

Россия — Украина

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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