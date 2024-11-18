Билялетдинов вспомнил поражение от Словении в 2009 году: «Все понимали, что обделались по полной»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал «СЭ» о том, какие эмоции испытывал после поражения в отборочном матче ЧМ-2010 против Словении (0:1) в Мариборе в 2009 году.

— Полное разочарование. Не было ощущения, что мы сыграли в свою игру, особенно во втором матче. Первую игру должны были выигрывать крупнее и спокойнее ехать туда. Конечно, боль уже утихла, но в памяти все остается.

— Переиграли бы тот матч, если бы была такая возможность?

— Это история. Смысл переигрывать? Нужны новые свершения со стороны команды, тогда и эта тема подостынет. А так, конечно, это одна из главных неудач той команды, которая завоевала бронзу на Евро-2008. Был такой шок, потому что никто не ожидал, что мы не пройдем.

— Стало ли для вас это поражение самым обидным в карьере?

— Было много обидных поражений, но это — знаковое. Оно было ключевое — за выход на мундиаль, и от команды ждали большего, конечно. Хотели, чтобы поехали на чемпионат мира, но получилось так, как получилось. К сожалению, уже ничего не исправить.

— Что было в раздевалке после игры, может запомнились чьи-то слова?

— Нет, была тишина, кто-то полотенцем накрылся, и все понимали, что обделались по полной. Гус Хиддинк потом провел товарищескую встречу с Венгрией, и было принято решение об уходе. То есть он уже знал до этой игры, что покидает команду.

(Александр Абустин)