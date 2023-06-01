Билялетдинов рассказал, что примет участие в ретро-матче сборной России против «Зенита»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о своем участии в ретро-матче сборной России против «Зенита».

«Да, я буду принимать участие в ретро-матче. Мне позвонили часа три назад. Тот год вообще был богатый на победы. Хоккеисты и футболисты порадовали. Даже в «Евровидении» тогда хорошо выступили. Можно и хоккеистов позвать на матч, ха-ха», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

31 мая сообщалось, что РФС начал подготовку к проведению ретроматча в честь 15-летия победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008. Игра может состояться 15 июня.