Билялетдинов одной фразой описал игру сборной России в игре против Словении

Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Словенией в матче группового этапа квалификации на чемпионат мира — 2022.

«Выиграли — и хорошо. У нас получалось больше прессинговать, чем в матче со Словакией. Словения не справлялась в моментах с нашим прессингом. У нас было 5-6 хороших отборов. Но, плюс-минус, все в этих матчах было одинаково. Игра сборной одной фразой? Игра забудется, но три очка останутся. Все решится в Хорватии», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая команду Хорватии на два балла. Также россияне оторвались на 9 очков от команд Словакии и Словении, делящих 3-4-е места (по 10 баллов), и те уже не смогут обойти команду Валерия Карпина.