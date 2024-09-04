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Сегодня, 17:12

Билеты на матч с Россией вьетнамские перекупщики продают в 2,5 раза выше номинала

Артем Бухаев
Корреспондент
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Билеты на товарищеский матч сборной России против Вьетнама в Ханое за сутки до матча уже начали появляться у перекупщиков.

По информации «СЭ», стоимость билетов на игру составляет 500 тысяч донгов, что примерно равно 2 тысячам рублей. При этом, официальная стоимость билетов составляет 200 тысяч донгов, что примерно равно 800 рублям.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.

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