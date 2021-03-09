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Билеты на матч Россия — Словения стоят от 1200 до 1600 рублей

19:20
Сборная России. Фото Reuters
Сборная России. Фото Reuters
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РФС открыл продажу билетов на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Словения. Игра состоится в Сочи на стадионе «Фишт» 27 марта.

По решению УЕФА на игру будет допущено не более 30 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона. Возможны дополнительные проверки на входе в сектор.

Стоимость билетов варьируется от 1200 до 1600 рублей.

Игра со Словенией станет второй для команды Станислава Черчесова в 2021 году. Тремя днями ранее, 24 марта, она встретится на выезде с Мальтой.

Помимо Словении и Мальты, Россия сыграет в отборе ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Словакии.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213228

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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