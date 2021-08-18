Как стало известно «СЭ», Эдуард Безуглов покинул медицинский штаб сборной России.

Он занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года.

По информации Sport24, вместе с Безугловым из сборной ушел и Михаил Бутовский.

Напомним, что 30 июля Безуглов также возглавил медицинский департамент ЦСКА.