Безуглов покинул медицинский штаб сборной России
16:47
Как стало известно «СЭ», Эдуард Безуглов покинул медицинский штаб сборной России.
Он занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года.
По информации Sport24, вместе с Безугловым из сборной ушел и Михаил Бутовский.
Напомним, что 30 июля Безуглов также возглавил медицинский департамент ЦСКА.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-08-18-bezuglov-i-butovskiy-pokinuli-meditsinskiy-shtab-sbornoy-rossii
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