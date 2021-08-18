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Безуглов покинул медицинский штаб сборной России

16:47
Эдуард Безуглов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эдуард Безуглов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», Эдуард Безуглов покинул медицинский штаб сборной России.

Он занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года.

По информации Sport24, вместе с Безугловым из сборной ушел и Михаил Бутовский.

Напомним, что 30 июля Безуглов также возглавил медицинский департамент ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-08-18-bezuglov-i-butovskiy-pokinuli-meditsinskiy-shtab-sbornoy-rossii

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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