Сегодня, 23:23

Бевеев — о качестве газона на «Газпром Арене»: «Ожидали большего, но мы же с Перу на одном поле играли»

Максим Слекишин
корреспондент

Защитник сборной России Мингиян Бевеев ответил на вопрос о качестве газона на «Газпром Арене» в BetBoom матче с Перу (1:1).

— Ну, мы же с Перу на одном поле играли. Да, ожидали большего от газона, он всегда здесь был хороший. Сейчас что-то случилось с ним, — сказал Бевеев.

Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.

Футбол
Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
Мингиян Бевеев
