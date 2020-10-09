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Беляев присоединился к тренировке сборной России

12:03
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Защитник «Арсенала» Максим Беляев присоединился к сборной России в Новогорске. Он тренируется в общей группе, сообщает Twitter национальной команды.

Отмечается, что футболист сдал обязательный тест на коронавирус.

Вчера сборная России уступила Швеции (1:2) в товарищеском матче в Москве. Эту игру пропустил защитник «Спартака» Георгий Джикия — у него и вратаря Гильерме были сомнительные тесты на коронавирус, футболистов изолировали от команды. Пару центральных защитников составили Илья Кутепов и Федор Кудряшов.

Национальной команде предстоит провести в Москве два матча в рамках Лиги наций — против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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