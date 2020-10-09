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Сборная России вызвала Беляева

11:21
Максим Беляев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Беляев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Арсенала» Максим Беляев присоединился к сборной России в Новогорске, сообщает пресс-служба национальной команды.

Игрок приехал на базу в четверг вечером, сегодня он приступит к подготовке к следующему матчу сборной — против Турции в Лиге наций. Отмечается, что футболист сдал обязательный тест на коронавирус.

Вчера сборная России уступила Швеции (1:2) в товарищеском матче в Москве. Эту игру пропустил защитник «Спартака» Георгий Джикия — у него и вратаря Гильерме были сомнительные тесты на коронавирус, футболистов изолировали от команды. Пару центральных защитников составили Илья Кутепов и Федор Кудряшов.

Национальной команде предстоит провести в Москве два матча в рамках Лиги наций — против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/130

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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