Сборная России вызвала Беляева

Защитник «Арсенала» Максим Беляев присоединился к сборной России в Новогорске, сообщает пресс-служба национальной команды.

Игрок приехал на базу в четверг вечером, сегодня он приступит к подготовке к следующему матчу сборной — против Турции в Лиге наций. Отмечается, что футболист сдал обязательный тест на коронавирус.

Вчера сборная России уступила Швеции (1:2) в товарищеском матче в Москве. Эту игру пропустил защитник «Спартака» Георгий Джикия — у него и вратаря Гильерме были сомнительные тесты на коронавирус, футболистов изолировали от команды. Пару центральных защитников составили Илья Кутепов и Федор Кудряшов.

Национальной команде предстоит провести в Москве два матча в рамках Лиги наций — против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).