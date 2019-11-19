Беляев дебютировал в сборной России

Защитник сборной России Максим Беляев вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Для 28-летнего игрока «Арсенала» эта игра стала первой в составе национальной команды.

Трансляция матча Сан-Марино — Россия