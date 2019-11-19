Беляев дебютировал в сборной России
22:46
Защитник сборной России Максим Беляев вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Для 28-летнего игрока «Арсенала» эта игра стала первой в составе национальной команды.
Результаты опроса
проголосовало: 3914Все опросы
Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Сан-Марино — Россия?
Россия забьет 10 голов
4.8%
Россия крупно победит, но 10 не забьет
42.3%
Россия выиграет, но не крупно
26.3%
Будет ничья
2.6%
Победит Сан-Марино
9.9%
Все равно
14.2%
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино
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