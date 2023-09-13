Белоус считает, что матчи сборной России соберут больше аудитории, чем любой другой вид спорта

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус считает, что болельщики будут смотреть любые матчи сборной России, даже без соревновательной составляющей.

«Интересно ли людям смотреть матчи, где нет интриги? Болельщики готовы смотреть любые игры. Да, соревновательной составляющей в таких матчах нет. Карпин собирает ребят, чтобы посмотреть на них.

Футбол — спорт номер один в мире, шоу и индустрия развлечения. Тренировочные процессы могут быть закрыты. А трансляции матчей должны быть. Товарищеские игры сборной России соберут аудиторию у телевизоров больше, чем любой другой вид спорта. Не надо ничего придумывать и заменять футбол на другие программы. Другое дело, болельщики должны понимать, что такие встречи носят ознакомительный характер», — приводит слова Белоуса Legalbet.

12 сентября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против сборной Катара (1:1).

Ранее российская команда провела два матча против олимпийской сборной Египта. Первая встреча завершилась вничью (1:1), во второй египтяне одержали победу (2:1). По договоренности сторон в обеих играх у сборной России на поле выходили футболисты не старше 23 лет.