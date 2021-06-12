Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями с «СЭ» от первого матча национальной команды на чемпионате Европы-2020 по футболу против Бельгии.

«Мы все переживаем и болеем за сборную России. Верим, что возможен положительный результат. Для нас ничья тоже может быть позитивной. Учитывая предматчевые расклады, отсутствие ключевых игроков у сборной Бельгии — думаю, что все по силам нашей команде. Тем более, родные стены, а результат будет решаться здесь и сейчас в рамках 90 минут. Я верю, что у сборной России может все получиться!», — сказал Сычев «СЭ».

Сычев также считает, что отсутствие защитника Федора Кудряшова станет шансом для игроков показать себя.

«Скажется ли отсутствие Кудряшова? Все узнаем только в игре. Основной центральный защитник, к сожалению, не будет участвовать в этой встрече. Но ребята, которые будут играть, получать шанс проявить себя. Против сильных соперников нужно показывать свой максимум. Надеюсь, что это случится сегодня», — добавил Сычев.

Встреча Бельгия — Россия пройдет сегодня, 12 июня, в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Артем Бухаев)